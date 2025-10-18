Ergebnis 9. Spieltag 0:0 – 1. SC 1911 Heiligenstadt und Bischofswerdaer FV 1 trennen sich unentschieden
Für den Gastgeber 1. SC 1911 Heiligenstadt endete das Duell mit dem Bischofswerdaer FV 1 am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Heilbad Heiligenstadt/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem 1. SC 1911 Heiligenstadt und Bischofswerdaer FV 1. 584 Zuschauer verfolgten das Spiel im Gesundbrunnenstadion. Schiedsrichter Albert Lehmann (Dessau-Roßlau) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem neun Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 9
Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – Bischofswerdaer FV 1
1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Göbel, Möhlhenrich, Gorges, Bako (67. Fiedler), Pietsch (75. Jeschke), Schnellhardt, Vogt (90. Rohner), Lerch (46. Köhler), Wolanski (67. Wilhelm), Abdoul Aziz
Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Born, Reh, Dolla (77. Bürger), Krautschick, Scharfe, Hecker (80. Scholze), Fromm, Weiß, Baudisch (90. Rettig), Hofmann
; Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 584