Für den Gastgeber 1. SC 1911 Heiligenstadt endete das Duell mit dem Bischofswerdaer FV 1 am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem 1. SC 1911 Heiligenstadt und Bischofswerdaer FV 1. 584 Zuschauer verfolgten das Spiel im Gesundbrunnenstadion. Schiedsrichter Albert Lehmann (Dessau-Roßlau) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem neun Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – Bischofswerdaer FV 1

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Göbel, Möhlhenrich, Gorges, Bako (67. Fiedler), Pietsch (75. Jeschke), Schnellhardt, Vogt (90. Rohner), Lerch (46. Köhler), Wolanski (67. Wilhelm), Abdoul Aziz

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Born, Reh, Dolla (77. Bürger), Krautschick, Scharfe, Hecker (80. Scholze), Fromm, Weiß, Baudisch (90. Rettig), Hofmann

; Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 584