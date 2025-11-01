Der BSV Halle-Ammendorf II unter Leitung von Coach Marcus Niemeier feierte einen überlegenen Erfolg über den FC Halle-Neustadt mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Halle/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans im Stadion der Waggonbauer eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Hallenser gewannen deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Halle-Neustadt.

Felix Schmidt traf für den BSV Halle-Ammendorf II in Minute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Hallenser legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Lennart Klein der Torschütze (35.).

35. Minute: BSV Halle-Ammendorf II liegt mit 2:0 vorne

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 63: Halle-Ammendorf traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Stanley Agwu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der BSV Halle-Ammendorf II steckte einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das letzte Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Pause, als Fredrick Geißler den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (77.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert. Die Hallenser sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – FC Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Kunze, Gonzalez Sospedra (62. Walter), Geißler, M. R. Beyer (46. R. Beyer), Agwu (77. Kanditt), Große, Kirchbach, Keitel (80. Neubert), Schmidt (68. Hanke), Klein

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Halibei (66. Belay Weldemichael), Keunang (57. Ali Yusuf), Hardt, Zuleger (66. Barghan), Abdulrahman (68. Al-Hamdi), Stolle, Tinto, Zavoloka, Teklay (57. Manga), Müller

Tore: 1:0 Felix Schmidt (21.), 2:0 Lennart Klein (35.), 3:0 Stanley Agwu (63.), 4:0 Fredrick Geißler (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Marcel Klein, Alexander Thom; Zuschauer: 37