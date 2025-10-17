Der MSV Eisleben unter Leitung von Trainer Mike Wiele feierte einen überlegenen Erfolg über den FC Eintracht Köthen mit einem 5:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 85 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz geboten. Die Eisleber setzten sich deutlich mit 5:0 (3:0) gegen die Gäste aus Köthen durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Jannik Twardy für Eisleben traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Twardy (10.) erzielt wurde.

10. Minute: MSV Eisleben vorne dank Doppelpack von Jannik Twardy – 2:0

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der FC Eintracht Köthen musste zweimal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mike Wiele im gegnerischen Tor. Twardy traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 50. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Paul Schotte ersetzte Alexandros Dimespyra und Fabian Zeugner kam rein für Hannes Müller. Auf der Gastseite sprangen Kenneth Noel Fritsch für Finn Becker und Janes Marschall für Malikie Sawaneh ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 69. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der MSV Eisleben steckte zweimal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Yannik Rische den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (89.). Damit war der Erfolg der Eisleber entschieden.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Eintracht Köthen

MSV Eisleben: Isensee – Bobeliuk (70. Rische), Bloßfeld, Müller (64. Zeugner), Teske, Beese, Twardy (75. Eichler), Dimespyra (57. Schotte), Eckstein, Shtyrbu, Blankenburg (64. Roos)

FC Eintracht Köthen: Friese – Ishchenko, Kallenbach, Passou Bitalounani, Dzwonik, Abou (79. Richter), Räber Cruz, Finze, Sawaneh (66. Marschall), Becker (59. Fritsch), Paquo

Tore: 1:0 Jannik Twardy (6.), 2:0 Jannik Twardy (10.), 3:0 Jannik Twardy (45.+1), 4:0 Jannik Twardy (50.), 5:0 Yannik Rische (89.); Zuschauer: 85