Fußball-Landesklasse 5: Mit einem beeindruckenden 6:1 (2:0) ging der BSV Halle-Ammendorf II von Coach Marcus Niemeier aus dem Duell mit der SG Reußen vom Platz.

Halle/MTU. Die Hallenser haben am Samstag dem Gegner aus Reußen souveräne sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Lennart Klein (BSV Halle-Ammendorf II) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 39, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tobias Unger den Ball ins Netz (43.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II steckte einmal Gelb ein. Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marcus Niemeier im gegnerischen Tor. Klein traf in Minute 59, Dmytro Piven in Minute 63, Justin Thurm in Minute 68 und Jordi Gonzalez Sospedra in Minute 87. Spielstand 6:0 für den BSV Halle-Ammendorf II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Nach wenigen Momenten gelang es Nick Broda, den Ball ins Netz zu befördern und den Landsbergern noch ein ehrenrettendes Tor zu verschaffen (88.). Der BSV Halle-Ammendorf II sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SG Reußen

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Hertel (77. Gonzalez Sospedra), Unger (59. Schmidt), Kanditt, Dabel (57. Geißler), Thurm, Klein, Kirchbach (57. Walter), Ivanov (64. Beyer), Piven, Gehrke-Walther

SG Reußen: Harre – Broda, Gewinner, Benze, Besser, Schicha, Herrmann, Schulz, Czaplicki, Drewlo (63. Förderreuther), Grobstich (63. Krüger)

Tore: 1:0 Lennart Klein (39.), 2:0 Tobias Unger (43.), 3:0 Lennart Klein (59.), 4:0 Dmytro Piven (63.), 5:0 Justin Thurm (68.), 6:0 Jordi Gonzalez Sospedra (87.), 6:1 Nick Broda (88.); Zuschauer: 35