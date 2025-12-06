Der SV Eintra. Lüttchendorf unter Leitung von Trainer Christian Bölke feierte ein deutliches Ergebnis über den FC Eintracht Köthen mit einem 7:2 (6:1) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Der SV Eintra. Lüttchendorf und der FC Eintracht Köthen haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 7:2 (6:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Felix Schlegel für Lüttchendorf traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Kevin Friese den Ball ins Netz (5.).

Gleichstand. Die Mansfelder revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Robin Gerlach verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (13., 17., 26., 40., 45., 68.). Spielstand 7:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Alhassana Diawara (Köthen) den Ball über die Linie bringen (87.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Mansfelder haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Eintracht Köthen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schlegel, Fiebiger, Siebenhühner, Gerlach, Kolle, Siebald, Stoye (71. Obeid), Horlbog, Kalalib Alshabi (83. Bölke), Schulze

FC Eintracht Köthen: Münzner – Finze, Sawaneh (69. Al-Ghashm), Friese (79. Dannenberg), Arolu, Abou (63. Passou Bitalounani), Diawara, Winter (64. Guemache), Kallenbach, Becker, Dzwonik

Tore: 1:0 Felix Schlegel (2.), 1:1 Kevin Friese (5.), 2:1 Robin Gerlach (13.), 3:1 Stefan Horlbog (17.), 4:1 Stefan Horlbog (26.), 5:1 Martin Fiebiger (40.), 6:1 Martin Fiebiger (45.), 7:1 Hans Siebenhühner (68.), 7:2 Alhassana Diawara (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Philipp Münchow, Fabian Seifert; Zuschauer: 38