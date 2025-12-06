Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 errangen Christian Bölke und sein Team SV Eintra. Lüttchendorf gegen den FC Eintracht Köthen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 7:2 (6:1) wider.

7:2 – SV Eintra. Lüttchendorf in der Begegnung mit FC Eintracht Köthen deutlich souverän

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintra. Lüttchendorf und der FC Eintracht Köthen ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 7:2 (6:1).

Felix Schlegel (SV Eintra. Lüttchendorf) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Kevin Friese (5.) erzielt wurde.

5. Minute SV Eintra. Lüttchendorf gleichauf mit FC Eintracht Köthen – 1:1

Gleichstand. Der SV Eintra. Lüttchendorf konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Robin Gerlach verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (13., 17., 26., 40., 45., 68.). Spielstand 7:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Alhassana Diawara, den Ball ins Netz zu befördern (87.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Der SV Eintra. Lüttchendorf sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Eintracht Köthen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Siebenhühner, Stoye (71. Obeid), Siebald, Horlbog, Schlegel, Schulze, Kolle, Fiebiger, Kalalib Alshabi (83. Bölke), Gerlach

FC Eintracht Köthen: Münzner – Finze, Kallenbach, Dzwonik, Diawara, Sawaneh (69. Al-Ghashm), Abou (63. Passou Bitalounani), Friese (79. Dannenberg), Becker, Arolu, Winter (64. Guemache)

Tore: 1:0 Felix Schlegel (2.), 1:1 Kevin Friese (5.), 2:1 Robin Gerlach (13.), 3:1 Stefan Horlbog (17.), 4:1 Stefan Horlbog (26.), 5:1 Martin Fiebiger (40.), 6:1 Martin Fiebiger (45.), 7:1 Hans Siebenhühner (68.), 7:2 Alhassana Diawara (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Philipp Münchow, Fabian Seifert; Zuschauer: 38