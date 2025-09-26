Der FC Hettstedt errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 42 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten.

Hettstedt/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat der FC Hettstedt nach einem deutlichen Rückstand den SV Romonta 90 Stedten mit einem 4:1 (2:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Hettstedter (11.). Felix Prenz (SV Romonta 90 Stedten) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Yehor Prokhorenko (26.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel FC Hettstedt gegen SV Romonta 90 Stedten – 26. Minute

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Hettstedts Lucas Doberenz konnte seinem Team in Minute 42 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Stedten. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 7 (55.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den FC Hettstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Hettstedt e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

In Minute 72 fiel der finale Treffer der Partie. 27 Minuten nach Anpfiff gelang es Jason Phillipp Lettau, den Ball ins Netz zu befördern (72.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Romonta 90 Stedten

FC Hettstedt: Meinicke – Wienholz, Döring, Lettau, Svitiukha (18. Doberenz), Stein, Prokhorenko (83. Hohmuth), Kosko, T. L. Krey (81. Vollmann), Kemnitz (86. Walter), M. Krey

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Böttger, Lindau, Nachtwein, Bielig (59. Thomas), Schrötter (59. Berger), Kaschperk, Grünhage, Siedler (59. Merker), Höher, Prenz

Tore: 0:1 Felix Prenz (25.), 1:1 Yehor Prokhorenko (26.), 2:1 Lucas Doberenz (42.), 3:1 Robert Pascal Kemnitz (55.), 4:1 Jason Phillipp Lettau (72.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Sven Wunderlich; Zuschauer: 42