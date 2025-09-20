Für den SSV 90 Landsberg endete der 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den MSV Eisleben mit 2:3 (0:2).

Landsberg/MTU. Am Samstag haben sich der SSV 90 Landsberg und der MSV Eisleben ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (0:2).

Jannik Twardy traf für den MSV Eisleben in Spielminute 22 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Schon kurze Zeit später leisteten die Gastgeber sich eine Pleite. Unfreiwillig beförderte Robert Voß den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (30.).

SSV 90 Landsberg liegt 0:2 im Rückstand – 30. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Matthy Wichmann/Landsberg (57.), gefolgt von Maik Stryjakowski (SSV 90 Landsberg) in Minute 63. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der MSV Eisleben kassierte einmal Gelb.

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Twardy den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Eisleben sicherte (66.). In Spielminute 89 handelte sich der SSV 90 Landsberg noch eine Gelbe Karte ein. Der SSV 90 Landsberg rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – MSV Eisleben

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Köhler (86. Stephan), Wichmann, Scheller, Diallo (80. Arndt), Darmochwal, Stryjakowski, Voß (77. Schlesier), Knaut, Madalschek, Hampel (80. Reuschel)

MSV Eisleben: Agapi – Bobeliuk (66. Seidemann), Aßmann, Dimespyra, Beese (57. Damm), Eckstein, Zeugner (69. Roos), Twardy, Shtyrbu (61. Weise), Müller, Teske (77. Olkhovskyi)

Tore: 0:1 Jannik Twardy (22.), 0:2 Robert Voß (30.), 1:2 Matthy Wichmann (57.), 2:2 Maik Stryjakowski (63.), 2:3 Jannik Twardy (66.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Mario Jeske, Lennox Jäger; Zuschauer: 37