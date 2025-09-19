Der Zörbiger FC sicherte sich am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den 1. SV Sennewitz.

Zörbig/MTU. Zörbig – Sennewitz: Nachdem der Zörbiger FC an diesem Freitag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:1).

Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Lucas Seidewitz für Sennewitz traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Petersberger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Torsten Schmidt der Torschütze (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Zörbiger FC und 1. SV Sennewitz – 1:1 in Minute 62

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Colin Seliger, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Zörbiger Team den Sieg zu bescheren (89.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Zörbiger FC wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (92.). Der Zörbiger FC sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – 1. SV Sennewitz

Zörbiger FC: Koller – Seliger, Kleewein (75. Schönburg), Matthias, Schmidt, Lindemann (46. Teichert), Schindler (84. Janders), Oertel, Hempel, Deidok, Gansen

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Görlitz, Kasten, Gerlach, Dittrich, Aleithe (51. Harm), Bukenya, Angermann (80. Schmidt), Dieske, Boettcher, Seidewitz (83. Herrmann)

Tore: 0:1 Lucas Seidewitz (30.), 1:1 Torsten Schmidt (62.), 2:1 Colin Seliger (89.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 170