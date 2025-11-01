Einen 2:1 (0:0)-Heimerfolg gegen den FC Eintracht Köthen heimste die SG Reußen am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Landsberg/MTU. Reußen – Köthen: Nachdem die SG Reußen an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Sebastian Dähne (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Landsberger (19., 73.). Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Mathias Blum, als Marcel Grzegorz Dzwonik für Köthen traf und in Spielminute 75 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Dennis Schulz den Ball ins Netz (83.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

SG Reußen und FC Eintracht Köthen – 1:1 in Minute 83

Schon vier Spielminuten später konnte Nick Broda (Reußen) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Landsberger Elf erzielen (87.).

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Eintracht Köthen

SG Reußen: Harre – Herrmann, Schulz, Broda, Besser (78. John), Gewinner, Krüger, Krieger (61. Czaplicki), Drewlo, Schicha, Benze

FC Eintracht Köthen: Friese – Räber Cruz (67. Abou), Passou Bitalounani, Becker (89. Schiesewitz), Kallenbach, Paquo (46. Ishchenko), Diawara (51. Winter), Sawaneh, Marschall (86. Al-Ghashm), Dzwonik, Finze

Tore: 0:1 Marcel Grzegorz Dzwonik (75.), 1:1 Dennis Schulz (83.), 2:1 Nick Broda (87.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 23