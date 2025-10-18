Klar unterlegen zeigte sich der SV Höhnstedt in der Partie gegen den SV Eintra. Lüttchendorf letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:4).

Salzatal/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft um Wiebke Stauch hat am Samstag vor 143 Zuschauern auf dem Sportplatz Höhnstedt ganze fünf Bälle einstecken müssen. Die Partie endete 1:5 (0:4).

Gleich nach Spielstart schoss Felix Schlegel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Die Mansfelder legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Alexander Gründler der Torschütze (11.).

Minute 11: SV Höhnstedt mit 0:2 im Rückstand

In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Höhnstedt steckte einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Martin Fiebiger traf in Minute 45, Hans Siebenhühner in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Gründler in Minute 74. Spielstand 5:0 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In der allerletzten Minute konnte Vincent Matz (Höhnstedt) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Höhnstedt erzielen (90.). Der SV Höhnstedt rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Höhnstedt: Kalcher – Schulz, Dressel (80. Häsler), Balashov, Matz, Göring, Ruckhardt (63. Raase), Rickert, Aschenbach (89. Hage), Schauer, Mergner

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Kalalib Alshabi, Petraj (77. Obeid), Gründler, Gerlach (80. Jankowski), Schulze, Stoye, Horlbog (72. Hajdarpasic), Siebenhühner, Fiebiger, Schlegel

Tore: 0:1 Felix Schlegel (7.), 0:2 Alexander Gründler (11.), 0:3 Martin Fiebiger (45.), 0:4 Hans Siebenhühner (45.+1), 0:5 Alexander Gründler (74.), 1:5 Vincent Matz (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Frank Stehning, Rainer Zörner; Zuschauer: 143