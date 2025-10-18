Eine deutliche Schlappe erlitt der SV Höhnstedt an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den SV Eintra. Lüttchendorf. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 143 Zuschauern mit 1:5 (0:4).

Salzatal/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Wiebke Stauch hat am Samstag vor 143 Zuschauern auf dem Sportplatz Höhnstedt ganze fünf Treffer kassiert. Die Partie endete 1:5 (0:4).

Gleich nach Spielstart schoss Felix Schlegel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Alexander Gründler den Ball ins Netz (11.).

In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Höhnstedt steckte einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Mansfelder brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Bölke im gegnerischen Tor. Martin Fiebiger traf in Minute 45, Hans Siebenhühner in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Gründler in Minute 74. Spielstand 5:0 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In der allerletzten Minute konnte Vincent Matz (Höhnstedt) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Höhnstedt erzielen (90.). Die Salzataler sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Höhnstedt: Kalcher – Rickert, Aschenbach (89. Hage), Schauer, Matz, Ruckhardt (63. Raase), Balashov, Mergner, Schulz, Dressel (80. Häsler), Göring

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Petraj (77. Obeid), Schulze, Siebenhühner, Fiebiger, Schlegel, Kalalib Alshabi, Horlbog (72. Hajdarpasic), Gerlach (80. Jankowski), Stoye, Gründler

Tore: 0:1 Felix Schlegel (7.), 0:2 Alexander Gründler (11.), 0:3 Martin Fiebiger (45.), 0:4 Hans Siebenhühner (45.+1), 0:5 Alexander Gründler (74.), 1:5 Vincent Matz (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Frank Stehning, Rainer Zörner; Zuschauer: 143