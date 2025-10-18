Eine Niederlage für die SG Reußen besiegelte den 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den FC Halle-Neustadt mit 1:2 (0:2).

Landsberg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Rene Gansert. Der Trainer von Reußen musste sein Team bei einer 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Halle-Neustadt beobachten.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Pascal Barghan das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (10.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Nebay Samuel Teklay (22.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

SG Reußen liegt 0:2 zurück – 22. Minute

22 Minuten nach der Pause konnte Nick Broda (Reußen) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Reußen erzielen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Halle-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die SG Reußen rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Halle-Neustadt

SG Reußen: Harre – Broda, Drewlo (56. John), Besser, Flaschina, Gewinner, Schicha, Czaplicki, Herrmann, Krüger, Benze

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Zuleger, Keunang, Moh, Abdulrahman, Teklay (70. Halibei), Müller (90. Amadou Narey), Hardt, Barghan (60. Stolle), Al-Hamdi (73. Shuba), Tinto

Tore: 0:1 Pascal Barghan (10.), 0:2 Nebay Samuel Teklay (22.), 1:2 Nick Broda (67.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Peter Dännhardt, Karsten Bukvic; Zuschauer: 20