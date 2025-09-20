Kein Punktgewinn für SSV 90 Landsberg: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 2:3 (0:2) einen Misserfolg gegen den MSV Eisleben einstecken.

Jannik Twardy (MSV Eisleben) netzte 22 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Schon kurze Zeit später leisteten die Hausherren sich eine Pleite. Unfreiwillig beförderte Robert Voß den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (30.).

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Matthy Wichmann/Landsberg (57.), gefolgt von Maik Stryjakowski (SSV 90 Landsberg) in Minute 63. Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der MSV Eisleben kassierte einmal Gelb.

Bereits drei Minuten darauf konnte Twardy (Eisleben) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Eisleber Mannschaft erzielen (66.). In Spielminute 89 handelte sich der SSV 90 Landsberg noch eine Gelbe Karte ein. Der SSV 90 Landsberg rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – MSV Eisleben

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Darmochwal, Voß (77. Schlesier), Diallo (80. Arndt), Stryjakowski, Knaut, Madalschek, Hampel (80. Reuschel), Wichmann, Köhler (86. Stephan), Scheller

MSV Eisleben: Agapi – Eckstein, Beese (57. Damm), Aßmann, Dimespyra, Twardy, Bobeliuk (66. Seidemann), Zeugner (69. Roos), Müller, Teske (77. Olkhovskyi), Shtyrbu (61. Weise)

Tore: 0:1 Jannik Twardy (22.), 0:2 Robert Voß (30.), 1:2 Matthy Wichmann (57.), 2:2 Maik Stryjakowski (63.), 2:3 Jannik Twardy (66.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Mario Jeske, Lennox Jäger; Zuschauer: 37