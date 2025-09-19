Eine Niederlage für den SV Eintra. Lüttchendorf besiegelte den 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die SG Reußen mit 1:2 (1:1).

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Der SV Eintra. Lüttchendorf und die SG Reußen haben sich am Freitag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 1:2 (1:1).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Chris Enrico Besser für Reußen traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Reußen kassierte einmal Gelb (17.). Aber die Mansfelder gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 43 wurde das Gegentor durch Hans Siebenhühner erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Pause, als Nick Broda den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Reußen sicherte (79.). Der SV Eintra. Lüttchendorf rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SG Reußen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Kalalib Alshabi, Obeid, Petraj, Schulze, Stoye (76. Kolle), Fiebiger, Schlegel, Horlbog, Siebenhühner, Siebald

SG Reußen: Harre – Schulz, Förderreuther (50. Schinköthe), Schicha, Herrmann, Flaschina, Besser, Drewlo, Hurt, Broda, Benze

Tore: 0:1 Chris Enrico Besser (2.), 1:1 Hans Siebenhühner (43.), 1:2 Nick Broda (79.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Max Pfannschmidt, Maximilian Hebestreit; Zuschauer: 115