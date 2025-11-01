Die SG Reußen errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen den FC Eintracht Köthen.

Landsberg/MTU. Reußen – Köthen: Nachdem die SG Reußen an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Sebastian Dähne (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Landsberger (19., 73.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch nach dem Seitenwechsel nicht besser aus. Doch dann schoss Marcel Grzegorz Dzwonik das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (75.). Die Köther konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Dennis Schulz der Torschütze (83.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

SG Reußen und FC Eintracht Köthen – 1:1 in Minute 83

Nach wenigen Momenten gelang es Nick Broda, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Landsberger Mannschaft den Sieg zu verschaffen (87.).

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Eintracht Köthen

SG Reußen: Harre – Schicha, Krüger, Krieger (61. Czaplicki), Benze, Broda, Drewlo, Gewinner, Herrmann, Schulz, Besser (78. John)

FC Eintracht Köthen: Friese – Diawara (51. Winter), Sawaneh, Räber Cruz (67. Abou), Marschall (86. Al-Ghashm), Kallenbach, Paquo (46. Ishchenko), Dzwonik, Becker (89. Schiesewitz), Finze, Passou Bitalounani

Tore: 0:1 Marcel Grzegorz Dzwonik (75.), 1:1 Dennis Schulz (83.), 2:1 Nick Broda (87.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 23