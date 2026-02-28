Der SSV 90 Landsberg errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 68 Zuschauern einen klaren 4:2 (3:2)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Robert Voß für Landsberg traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Landsberger konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Philipp Böttger der Torschütze (10.).

Tor Nummer drei schoss Marcell Siedler für Stedten (12.). Die Partie blieb spannend. Matthias Hampel (Landsberg) und Yasin Diallo (Landsberg) trafen in Minute 29 und 39. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Christopher Kleeblatt wurde für Benjamin Rappe eingesetzt und Maximilian George für Maik Stryjakowski. Auf der Gastseite verließen Tim Kaschperk für Florian Nachtwein und Jannis Berger für Maximilian Thomas den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 63. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SSV 90 Landsberg steckte einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Christopher Kleeblatt (Landsberg) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 4:2 gingen die Landsberger als Sieger vom Platz. Die Landsberger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – SV Romonta 90 Stedten

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Köhler, Rappe (67. Kleeblatt), Voß, Diallo (85. Thiel), Darmochwal, Scheller (88. Stephan), Madalschek, Stryjakowski (67. George), Hampel, Berbig (31. Dammering)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Kaschperk (63. Nachtwein), Bielig, Böttger, Berger (72. Thomas), Prenz, Siedler, Merker, Schrötter, Jüttner, Lindau

Tore: 1:0 Robert Voß (6.), 1:1 Philipp Böttger (10.), 1:2 Marcell Siedler (12.), 2:2 Matthias Hampel (29.), 3:2 Yasin Diallo (39.), 4:2 Christopher Kleeblatt (87.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Ronny Plenz, Elyas-Michell Patrick Lingnau; Zuschauer: 68