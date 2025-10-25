Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der SV Eintra. Lüttchendorf vor 42 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II freuen.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 42 Besuchern auf dem Sportplatz an der B 80 geboten. Die Mansfelder setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Dölau durch.

In Minute 23 schoss Hans Siebenhühner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

SV Eintra. Lüttchendorf baut Vorsprung auf 2:0 aus – 86. Minute

In der 57. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste einmal Gelb hinnehmen.

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Paul Stoye, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (86.).

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SV Blau-Weiß Dölau II

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Fiebiger (60. Kolle), Stoye (86. Hajdarpasic), Siebald, Kalalib Alshabi, Schlegel, Petraj, Horlbog, Schulze, Siebenhühner, Gerlach

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Öder (67. Wittmann), Klaus, Kleinert, Hermann, Grimm, Richter, Ranft, Troitzsch, Freund, Kleinert (72. Werdan)

Tore: 1:0 Hans Siebenhühner (23.), 2:0 Paul Stoye (86.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Felix Bartel, Benjamin Händler; Zuschauer: 42