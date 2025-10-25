Dem SV Eintra. Lüttchendorf glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Blau-Weiß Dölau II mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 42 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Die 42 Besucher auf dem Sportplatz an der B 80 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Mansfelder schlugen das Team aus Dölau mit 2:0 (1:0) souverän.

Hans Siebenhühner traf für den SV Eintra. Lüttchendorf in Spielminute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

SV Eintra. Lüttchendorf baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 86

In der 57. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Paul Stoye den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (86.). Damit war der Triumph der Mansfelder gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SV Blau-Weiß Dölau II

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Siebald, Petraj, Kalalib Alshabi, Horlbog, Siebenhühner, Gerlach, Schlegel, Stoye (86. Hajdarpasic), Fiebiger (60. Kolle), Schulze

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Grimm, Richter, Kleinert (72. Werdan), Hermann, Ranft, Troitzsch, Kleinert, Klaus, Freund, Öder (67. Wittmann)

Tore: 1:0 Hans Siebenhühner (23.), 2:0 Paul Stoye (86.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Felix Bartel, Benjamin Händler; Zuschauer: 42