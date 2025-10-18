Fußball-Landesklasse 5: Der Heimvorteil half der Turbine Halle II am Samstag nicht, als sie sich vor 60 Fans mit 2:4 (1:3) gegen den SSV 90 Landsberg geschlagen geben musste.

Halle/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich die Turbine Halle II und der SSV 90 Landsberg am Samstag 2:4 (1:3) getrennt.

Nach gerade einmal 15 Minuten schoss Niclas Noah Kochmann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Hallenser konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Lucas Schlesier der Torschütze (26.).

Tor Nummer drei schoss Robert Voß für Landsberg (31.). Die Partie blieb spannend. Lucas Schlesier (Landsberg) traf in Minute 45. Moritz Teichler traf für Halle (53). Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Das Spiel endete bitter für die Hallenser. In Minute 77 lenkte Julius Lantzsch den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. In Spielminute 78 handelte sich der SSV 90 Landsberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SSV 90 Landsberg

Turbine Halle II: Bergien – Titonis (77. Fallouti), Kuske, Müller (75. Thermann), Lantzsch, Leinhoß, Kochmann, Teichler, Everding, Makosch, Brülls (46. Kallen)

SSV 90 Landsberg: Dimke – Stephan, Köhler, Scheller (63. Thiel), Schlesier (78. George), Voß, Knorr, Wichmann, Rappe (87. Balthasar), Reuschel (78. Schubert), Weber

Tore: 1:0 Niclas Noah Kochmann (15.), 1:1 Lucas Schlesier (26.), 1:2 Robert Voß (31.), 1:3 Lucas Schlesier (45.), 2:3 Moritz Teichler (53.), 2:4 Julius Lantzsch (77.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Holger Bornschein, Jürgen Müller; Zuschauer: 60