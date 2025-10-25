Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der Zörbiger FC vor 79 Zuschauern über einen soliden 3:1 (3:0)-Erfolg gegen den SV Höhnstedt freuen.

Zörbig/MTU. Die 79 Besucher der Sportanlage haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Zörbiger schlugen das Team aus Höhnstedt mit 3:1 (3:0) souverän. Schiri Marcel Wolf (Sangherhausen) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sechs Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Colin Seliger für Zörbig traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Zörbiger waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde ein weiteres Tor durch Tom Matthias erzielt.

35. Minute: Zörbiger FC führt mit zwei Toren

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 42: Zörbig traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Seliger ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Vincent Matz (Höhnstedt) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Höhnstedt erzielen (51.). Die Zörbiger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Höhnstedt

Zörbiger FC: Koller – Gansen (66. Kleewein), Teichert, Seliger, Schmidt (73. Deidok), Matthias, Brenner, Moreno Silva, Hempel, Oertel, Nentwig (46. Lindemann)

SV Höhnstedt: Orlamünde – Rickert, Matz, Matz, Dressel, Mergner (70. Aschenbach), Göring, Ruckhardt, Balashov, Raase, Schauer

Tore: 1:0 Colin Seliger (6.), 2:0 Tom Matthias (35.), 3:0 Colin Seliger (42.), 3:1 Vincent Matz (51.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steffen Klaus; Zuschauer: 79