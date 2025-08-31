Ergebnis 2. Spieltag 0:5 – BSC 99 Laucha kassiert deutliche Niederlage gegen TSV Großkorbetha
Eine herbe Schlappe erlitt der BSC 99 Laucha an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den TSV Großkorbetha. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 87 Zuschauern mit 0:5 (0:2).
Laucha/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Maik Fahnert. Der Trainer von Laucha musste seine Mannschaft bei einer 0:5 (0:2)-Niederlage gegen Großkorbetha beobachten.
Franz Friedrich Knothe traf für den TSV Großkorbetha in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Jonas Schneider (32.) erzielt wurde.
BSC 99 Laucha liegt 0:2 zurück – Minute 32
Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Robert Schenk traf in Minute 61 und Schneider in Minute 66. Spielstand 4:0 für den TSV Großkorbetha.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Laucha An Der Unstrut
- Wettbewerb: Landesklasse 6
- Spieltag: 2
Nach wenigen Momenten gelang es Nils Thurm, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 zu festigen (67.). In Spielminute 88 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer sind auf Platz zwölf gerutscht.
Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – TSV Großkorbetha
BSC 99 Laucha: Stollberg – Schmidt, Handt, Krentz, Bothe, Schumann, Porse, Saal, Hahnemann, Schneller (74. Jarju), Riesen
TSV Großkorbetha: Stark – Knothe, Reinschmied, Knothe (78. Langheinrich), Hartmann, Thurm, Küster (46. Sommerfeld), Große, Schenk (70. Lieb), Hesse (70. Pschribülla), Schneider
Tore: 0:1 Franz Friedrich Knothe (17.), 0:2 Jonas Schneider (32.), 0:3 Robert Schenk (61.), 0:4 Jonas Schneider (66.), 0:5 Nils Thurm (67.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Toni Pulst, Chris Andrae; Zuschauer: 87