Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Heimverein VfB 1906 Sangerhausen II gegen den SV Kelbra ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Sangerhausen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen VfB 1906 Sangerhausen II und SV Kelbra ist auf Augenhöhe geendet.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 13 Minuten nach dem Seitenwechsel, schoss Tim Lange das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (58.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

1:1 im Duell zwischen VfB 1906 Sangerhausen II und SV Kelbra – 64. Minute

In Minute 64 fiel das letzte Tor der Partie. 19 Minuten nach der Pause gelang es Illia Nosov, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kelbraer zu erreichen (64.). Der VfB 1906 Sangerhausen II sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Kelbra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Eisler, Reiber, Stöhr, Baum, Hetke, Schröter, Dietze, Gümül, Buchhorn, Fuhrmann (19. Lange)

SV Kelbra: Mykhailov – Khudyi, Barthel, Matschulat, Tagishi (64. Steinberg), Seliushkov, Nosov, Gurniak, Eis, Shpikula, Rybak

Tore: 1:0 Tim Lange (58.), 1:1 Illia Nosov (64.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Philipp Haacke, Nils Schäfer; Zuschauer: 120