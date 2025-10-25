Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 erzielten Ronny Sieber und sein Team FC RSK Freyburg gegen den SV Großgrimma – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

4:0 – FC RSK Freyburg behält gegen SV Großgrimma klar den Vorteil

Freyburg/MTU. Die 140 Besucher des Jahnstadions Freyburg haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Freyburger besiegten die Gäste aus Großgrimma mit 4:0 (1:0) deutlich.

Max Schirner traf für den FC RSK Freyburg in Spielminute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. In der zweiten Halbzeit setzte Freyburg noch einen drauf: In Minute 73 wurde das zweite Tor durch Felix Kaiser erzielt.

73. Minute: FC RSK Freyburg führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Freyburger brach nicht ab. Minute 80: Freyburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Malam Sidi Sambu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Bereits fünf Minuten darauf konnte Khail Alalo (Freyburg) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 4:0 gingen die Freyburger als Sieger vom Platz. Die Freyburger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SV Großgrimma

FC RSK Freyburg: Madeja – Weise, Bagdohn (69. Kaiser), Sambu, Großmann (80. Illig), Schulz, Schied (65. Rosenberg), Mänicke, Schirner, Pereira Nunes, Töpe (65. Alalo)

SV Großgrimma: Meißner – Pillert, Beyer, Baum, Schneider (30. Bach), Angeli, Weidner, Zech, Göbel, Rackowitz, Wöpe

Tore: 1:0 Max Schirner (14.), 2:0 Felix Kaiser (73.), 3:0 Malam Sidi Sambu (80.), 4:0 Khail Alalo (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Thomas Nolte, Lenny Kullmann; Zuschauer: 140