Fußball-Landesklasse 6: Mit einem beeindruckenden 5:1 (1:0) ging der SV Wacker 1919 Wengelsdorf von Coach Steffen Schülert aus dem Spiel mit dem VfB Oberröblingen vom Platz.

Weißenfels/MTU. Die Weißenfelser haben am Samstag dem Gegner aus Oberröblingen überlegene fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (1:0) gingen sie vom Platz.

In Minute 12 schoss Bohdan Brovii das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Oberröblingen kassierte zweimal Gelb (26.). Das Gegentor konnten die Sangerhauser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Michael Koch den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

SV Wacker 1919 Wengelsdorf und VfB Oberröblingen – 1:1 in Minute 62

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB Oberröblingen steckte noch einmal Gelb ein. Tony Hempel traf für Wengelsdorf in Minute 69, Bohdan Brovii in Minute 73 und Tim Beier in Minute 86. Spielstand 4:1 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Nur drei Spielminuten darauf konnte Markus Goltz (Wengelsdorf) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:1 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB Oberröblingen

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (90. Riedel) – Hempel, Khodadadkheyl, Hähnel, Osmanaj (59. Goltz), Brovii, Horstka, Erovic (67. Beier), Marschhausen, Lewinski (80. Zimmermann), Elmi (75. Deckner)

VfB Oberröblingen: Beek – Franke, Ernst (49. Meißner), Strese, Michael (55. Wenske), Altenburg (75. Kummer), Koch, Angelstein (87. Engert), Leich, Pulz, Cepa

Tore: 1:0 Bohdan Brovii (12.), 1:1 Michael Koch (62.), 2:1 Tony Hempel (69.), 3:1 Bohdan Brovii (73.), 4:1 Tim Beier (86.), 5:1 Markus Goltz (89.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 47