Für den Gastgeber FC RSK Freyburg endete das Duell mit dem BSC 99 Laucha am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einer 2:2 (1:0)-Punkteteilung.

Freyburg/MTU. Am Samstag haben sich der FC RSK Freyburg und der BSC 99 Laucha ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0).

Die erste Hälfte des Spiels verlief ohne Treffer. Erst in der Nachspielzeit schoss Max Schirner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (45.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der BSC 99 Laucha steckte einmal Gelb ein (51.). Das Gegentor konnten die Lauchaer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Alexander Saal den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel FC RSK Freyburg gegen BSC 99 Laucha – Minute 64

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC RSK Freyburg steckte jetzt einmal Gelb ein. Unentschieden. Freyburgs Schirner konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC RSK Freyburg kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 89 lenkte Jonas Schied den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – BSC 99 Laucha

FC RSK Freyburg: Madeja – Töpe, Sambu, Kirchhoff, Hüttig (59. Alalo), Mänicke (66. Kaiser), Schulz, Schirner, Bagdohn (66. Schied), Weise, Großmann

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Krentz, Saal, Handt (73. Schmidt), Thieme (90. Porse), Schumann, Schneller (90. Starch), Keidel, Bothe, Hahnemann (90. Schaer), Riesen

Tore: 1:0 Max Schirner (45.+16), 1:1 Alexander Saal (64.), 2:1 Max Schirner (78.), 2:2 Jonas Schied (89.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Nienburg); Assistenten: Pascal Bönecke, Marcus Hötl; Zuschauer: 260