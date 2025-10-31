Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von VfB 1906 Sangerhausen II und SV Kelbra am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Sangerhausen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von VfB 1906 Sangerhausen II und SV Kelbra ist auf Augenhöhe geendet.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Tim Lange (VfB 1906 Sangerhausen II) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 58, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Minute 64 VfB 1906 Sangerhausen II und SV Kelbra im Gleichstand – 1:1

Das rettende Tor für den SV Kelbra fiel 19 Minuten nach der Pause, als Illia Nosov den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Kelbraer Team erzielte (64.). Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Kelbra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Stöhr, Fuhrmann (19. Lange), Eisler, Buchhorn, Hetke, Dietze, Gümül, Schröter, Reiber, Baum

SV Kelbra: Mykhailov – Khudyi, Barthel, Matschulat, Tagishi (64. Steinberg), Shpikula, Rybak, Seliushkov, Gurniak, Eis, Nosov

Tore: 1:0 Tim Lange (58.), 1:1 Illia Nosov (64.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Philipp Haacke, Nils Schäfer; Zuschauer: 120