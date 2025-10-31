Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielte der Heimverein SV Fortuna Magdeburg gegen die VfB Germania Halberstadt A1 ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Fortuna Magdeburg und VfB Germania Halberstadt A1 ist auf Augenhöhe geendet.

Maximilian Fleck (SV Fortuna Magdeburg e.V.) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.15 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

SV Fortuna Magdeburg Kopf an Kopf mit VfB Germania Halberstadt A1 – 1:1 in Minute 80

Das rettende Tor für die VfB Germania Halberstadt A1 fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Finn Luca Stemmler den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Halberstädter Team errang (80.). In Spielminute 95 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – VfB Germania Halberstadt A1

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Fleck, Nyarko, Mensing (90. Tapsoba), Meister, Czerwenka, Böttcher (63. Al-Chuaibi), Kirchhoff (79. Starikovskiy), Rößner (63. Anwaar), Telch (85. Shaqiri), Lenze

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Rheinschmitt (81. Naujoks), Simon, Schürmann, Knoche (63. Schneider), Ucke, Stemmler, Lancine, Stender (87. Leube), Leopold, Schrader

Tore: 1:0 Maximilian Fleck (27.), 1:1 Finn Luca Stemmler (80.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Leonard Grebe, Bendix Schulze; Zuschauer: 42