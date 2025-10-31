Am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I durfte sich der SSV 80 Gardelegen U19 vor 30 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen die NSG Ohre Spetze freuen.

Gardelegen/MTU. Gardelegen – Ohre Spetze: Nachdem der SSV 80 Gardelegen U19 an diesem Freitag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (1:1).

In Minute 11 schoss Nick Engel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. 31 Minuten vergingen, bis die Flechtinger ihre Führung wieder abgeben mussten, und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Maximilian Stefan Pfarre den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (42.).

1:1 im Duell zwischen SSV 80 Gardelegen U19 und NSG Ohre Spetze – Minute 42

Unentschieden. Gardelegens Yanis Hermann Liebelt konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 7

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Die NSG Ohre Spetze musste einmal Gelb hinnehmen.

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Anton Fritz Krüger den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (75.). Damit war der Erfolg der Gardeleger gesichert. Die Gardeleger haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – NSG Ohre Spetze

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Wannagat, Roitsch, Hirschfeld, Liebelt, Kuthe, Peters, Schubert, Teßmer, Majewski, M. Linow

NSG Ohre Spetze: Wirth – Buthut, Möbbeck, Metaj, Wehrmeister, Pfarre, Bethge, Arnold, Scharenberg, Engel, Meyer

Tore: 0:1 Nick Engel (11.), 1:1 Maximilian Stefan Pfarre (42.), 2:1 Yanis Hermann Liebelt (66.), 3:1 Anton Fritz Krüger (75.); Schiedsrichter: Marlon Schwarzlose (Gardelegen OT Potzehne); Zuschauer: 30