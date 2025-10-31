Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfB 1906 Sangerhausen II und SV Kelbra am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Sangerhausen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von VfB 1906 Sangerhausen II und SV Kelbra ist auf Augenhöhe geendet.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Tim Lange (VfB 1906 Sangerhausen II) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 58, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

64. Minute VfB 1906 Sangerhausen II gleichauf mit SV Kelbra – 1:1

Das rettende Tor für den SV Kelbra fiel 19 Minuten nach der Pause, als Illia Nosov den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Kelbraer Team erzielte (64.). Der VfB 1906 Sangerhausen II hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Kelbra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Baum, Buchhorn, Hetke, Reiber, Schröter, Fuhrmann (19. Lange), Gümül, Dietze, Stöhr, Eisler

SV Kelbra: Mykhailov – Khudyi, Nosov, Tagishi (64. Steinberg), Shpikula, Matschulat, Gurniak, Barthel, Rybak, Eis, Seliushkov

Tore: 1:0 Tim Lange (58.), 1:1 Illia Nosov (64.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Philipp Haacke, Nils Schäfer; Zuschauer: 120