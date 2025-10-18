Dem VfB Auerbach 1 gelang es am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den FC Einheit Wernigerode mit 3:0 (0:0) zu besiegen. 305 Zuschauer waren live dabei.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Cedric Graf das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (51.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Pascal Holger Schardt (61.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

VfB Auerbach 1 baut Vorsprung auf 2:0 aus – 61. Minute

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Vojtech Cermus kam rein für Max Roscher und Yannic Voigt für Tim Kaiser. Auf der Gastseite sprangen Jannis Lisowski für Ben Engelhardt und Lucas Pillich für Steven Raeck ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

31 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Vojtech Cermus (Auerbach) den Ball über die Linie bringen (76.). Mit 3:0 verließen die Auerbacher den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der VfB Auerbach 1 sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – FC Einheit Wernigerode

VfB Auerbach 1: Birke – Roscher (66. Cermus), Hache (76. Weigel), Bauer, Kaiser (66. Voigt), Graf (76. Spranger), Schardt, Guzlajevs (90. Lippmann), Kadric, Schmidt, Birkner

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Raeck (68. Pillich), Schmidt, Engelhardt (68. Lisowski), Pandyal (56. St. Louis), Dörnte (76. Radomski), Hess, Singbeil, Taiwo, Farwig, Hunter (76. Müller)

Tore: 1:0 Cedric Graf (51.), 2:0 Pascal Holger Schardt (61.), 3:0 Vojtech Cermus (76.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 305