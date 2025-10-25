Der FC RSK Freyburg unter Leitung von Coach Ronny Sieber feierte einen deutlichen Erfolg über den SV Großgrimma mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

FC RSK Freyburg deutlich dominant im Spiel gegen SV Großgrimma – 4:0

Freyburg/MTU. Die 140 Besucher des Jahnstadions Freyburg haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Freyburger schlugen die Gäste aus Großgrimma mit 4:0 (1:0) deutlich.

In Minute 14 schoss Max Schirner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Freyburger legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Felix Kaiser der Torschütze (73.).

FC RSK Freyburg führt mit 2:0 – 73. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 80: Freyburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Malam Sidi Sambu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Schon fünf Minuten später konnte Khail Alalo (Freyburg) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 4:0 verließen die Freyburger den Platz als Sieger. Die Freyburger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SV Großgrimma

FC RSK Freyburg: Madeja – Schied (65. Rosenberg), Bagdohn (69. Kaiser), Weise, Pereira Nunes, Großmann (80. Illig), Schirner, Töpe (65. Alalo), Mänicke, Sambu, Schulz

SV Großgrimma: Meißner – Baum, Beyer, Angeli, Schneider (30. Bach), Zech, Wöpe, Pillert, Göbel, Weidner, Rackowitz

Tore: 1:0 Max Schirner (14.), 2:0 Felix Kaiser (73.), 3:0 Malam Sidi Sambu (80.), 4:0 Khail Alalo (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Thomas Nolte, Lenny Kullmann; Zuschauer: 140