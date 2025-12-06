Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der FC RSK Freyburg vor 120 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB Oberröblingen freuen.

Freyburg/MTU. Die 120 Besucher des Jahnstadions Freyburg haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freyburger schlugen das Team aus Oberröblingen mit 2:0 (0:0) souverän.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 17 Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Bonandji Valentim Pereira Nunes das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

FC RSK Freyburg führt nach 83 Minuten 2:0

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Leon Staupendahl (Freyburg) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 2:0 verließen die Freyburger den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC RSK Freyburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Oberröblingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben, einer Gelb-Roten (85.) sowie einer Roten Karte (90.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – VfB Oberröblingen

FC RSK Freyburg: Derbek (75. Katzmarek) – Pereira Nunes, Großmann, Rosenberg (81. Schirner), Kirchhoff (51. Staupendahl), Weise, Schulz, Sambu (81. Beyer), Mänicke, Kaiser, Töpe (81. Illig)

VfB Oberröblingen: Beek – Ernst, Meißner (33. Cepa), Altenburg (81. Kirchner), Franke, Pulz, Wanski, Michael, Strese, Kummer, Koch

Tore: 1:0 Bonandji Valentim Pereira Nunes (62.), 2:0 Leon Staupendahl (83.); Schiedsrichter: Oskar Schubert (Halle); Assistenten: Luis Meyer, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 120