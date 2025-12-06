Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der FC RSK Freyburg vor 120 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB Oberröblingen freuen.

Freyburg/MTU. Die 120 Besucher des Jahnstadions Freyburg haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freyburger besiegten das Team aus Oberröblingen mit 2:0 (0:0) souverän.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits gut angelaufen, als Bonandji Valentim Pereira Nunes für Freyburg traf und in Spielminute 62 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

Minute 83: FC RSK Freyburg führt mit zwei Toren

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Leon Staupendahl den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (83.). Damit war der Sieg der Freyburger gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC RSK Freyburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Oberröblingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben, einer Gelb-Roten (85.) sowie einer Roten Karte (90.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – VfB Oberröblingen

FC RSK Freyburg: Derbek (75. Katzmarek) – Kaiser, Töpe (81. Illig), Kirchhoff (51. Staupendahl), Weise, Mänicke, Schulz, Großmann, Pereira Nunes, Rosenberg (81. Schirner), Sambu (81. Beyer)

VfB Oberröblingen: Beek – Kummer, Michael, Wanski, Altenburg (81. Kirchner), Ernst, Franke, Pulz, Strese, Meißner (33. Cepa), Koch

Tore: 1:0 Bonandji Valentim Pereira Nunes (62.), 2:0 Leon Staupendahl (83.); Schiedsrichter: Oskar Schubert (Halle); Assistenten: Luis Meyer, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 120