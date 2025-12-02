Fußball-Landesklasse 6: Der Heimbonus half dem SV Großgrimma am Samstag nicht, als er sich vor 35 Zuschauern mit 1:4 (0:2) gegen den SV Wacker 1919 Wengelsdorf verabschieden musste.

Hohenmölsen/MTU. Das Match zwischen Großgrimma und Wengelsdorf ist mit einer klaren 1:4 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Kenan Erovic für Wengelsdorf traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Weißenfelser legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Bohdan Brovii der Torschütze (4.).

Minute 4: SV Großgrimma mit 0:2 im Rückstand

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Tim Beier konnte in Minute 52 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Großgrimma. In Minute 68 gelang es Spieler Nummer 13 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 3:1 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Beier, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 zu erweitern (86.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Großgrimma wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Wacker 1919 Wengelsdorf beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Großgrimma: Schmidt – Krobitzsch (46. Bauer), Göbel, Schneider (68. Pillert), Beyenbach, Zech, Angeli (82. Kästner), Weidner, Baum, F. Rackowitz (60. Ibrahim), M. Rackowitz

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler – Horstka, Lewinski, Marschhausen, Erovic (77. Zimmermann), Woithe, Rutz, Hempel, Beier (86. Becker), Khodadadkheyl (72. Wolf), Brovii (72. Goltz)

Tore: 0:1 Kenan Erovic (3.), 0:2 Bohdan Brovii (4.), 0:3 Tim Beier (52.), 1:3 Marius Baum (68.), 1:4 Tim Beier (86.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Roman Schönemann, Philipp Münchow; Zuschauer: 35