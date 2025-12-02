Ergebnis 12. Spieltag SV Kelbra gewinnt im Heimspiel mit 2:0 gegen BSC 99 Laucha
Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Kelbra vor 60 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den BSC 99 Laucha freuen.
Kelbra/MTU. Die 60 Besucher auf dem Sportplatz Kelbra haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Kelbraer schlugen das Team aus Laucha mit 2:0 (1:0) souverän.
Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste (36.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Andreas Kundlatsch, als Illia Nosov für Kelbra traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Kelbra
- Wettbewerb: Landesklasse 6
- Spieltag: 12
SV Kelbra baut Vorsprung auf 2:0 aus – 55. Minute
Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Henrik Sommer (Kelbra) den Ball über die Linie bringen (55.). Mit 2:0 verließen die Kelbraer den Platz als Sieger. Die Gegner vom SV Kelbra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Kelbra hat sich somit Platz eins gesichert.
Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – BSC 99 Laucha
SV Kelbra: Mykhailov – Matschulat, Sommer, Seliushkov, Gurniak, Rybak, Okapal, Nosov, Khudyi (76. Hegenbart), Conde (73. Eßrich), Shpikula
BSC 99 Laucha: Schöneburg – Keidel, Schaer (76. Fahnert), Krentz, Bothe, Schmidt, Schumann, Riesen, Thieme, Hahnemann, Saal
Tore: 1:0 Illia Nosov (45.), 2:0 Henrik Sommer (55.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Andreas Kräbel, Sascha Ließmann; Zuschauer: 60