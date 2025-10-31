Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erreichte der Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen II gegen den SV Kelbra ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Sangerhausen/MTU. Mit einem Remis sind der VfB 1906 Sangerhausen II und der SV Kelbra am Freitag vom Platz gegangen. 120 Zuschauer sahen das Spiel im Friesenstadion Pl.2.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Tim Lange (VfB 1906 Sangerhausen II) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 58, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

64. Minute VfB 1906 Sangerhausen II und SV Kelbra im Gleichstand – 1:1

Das rettende Tor für den SV Kelbra fiel 19 Minuten nach der Halbzeitpause, als Illia Nosov den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Kelbraer Team errang (64.). Der VfB 1906 Sangerhausen II hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Kelbra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Dietze, Fuhrmann (19. Lange), Eisler, Schröter, Buchhorn, Gümül, Stöhr, Reiber, Baum, Hetke

SV Kelbra: Mykhailov – Khudyi, Seliushkov, Nosov, Rybak, Eis, Shpikula, Tagishi (64. Steinberg), Gurniak, Barthel, Matschulat

Tore: 1:0 Tim Lange (58.), 1:1 Illia Nosov (64.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Philipp Haacke, Nils Schäfer; Zuschauer: 120