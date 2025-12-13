Der SSC Weißenfels II errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den TSV Großkorbetha.

Weißenfels/MTU. Der SSC Weißenfels II und der TSV Großkorbetha haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Nach gerade einmal 20 Minuten schoss Max Hauer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Weißenfelser revanchieren: In Minute 47 wurde das Gegentor durch Oliver Seidel erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

1:1 Ausgleich im Spiel SSC Weißenfels II gegen TSV Großkorbetha – Minute 47

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Brian Olajide ersetzte Erik Scherbaum und Jamie-Lee Sven Haufe kam rein für Max Hauer. Auf der Gastseite sprangen Lorenz Reinschmied für Hannes Pschribülla und Robert Schenk für Oliver Seidel ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Brian Olajide den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Weißenfels sicherte (81.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TSV Großkorbetha wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels II beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Großkorbetha

SSC Weißenfels II: Förster – Ducke (90. Karl), Scheiding, Puphal, Barnickel (77. Köllner), Hauer (65. Haufe), Baust, Beyer, Schumann, Scherbaum (53. Olajide), Häcker

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Thurm, Pschribülla (54. Reinschmied), Hartmann, Knothe, Große, Küster (82. Berbig), Knothe, Schneider, Seidel (72. Schenk), Hesse

Tore: 1:0 Max Hauer (20.), 1:1 Oliver Seidel (47.), 2:1 Brian Olajide (81.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Paul Leitenberger, Thomas Nolte; Zuschauer: 157