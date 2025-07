Braunsbedra/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der SV Braunsbedra und der FC RSK Freyburg am Samstag 5:3 (1:1) getrennt.

Felix Kaiser (FC RSK Freyburg) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Freyburger konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Kai Roman Richter der Torschütze (13.).

Es stand Unentschieden. Der SV Braunsbedra konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Noah Toth schoss und traf in der 47. Spielminute. Die Freyburger blieben ihnen auf den Fersen. Philipp Kolata versenkte den Ball in der 59. Spielminute. 2:2. Die Braunsbedraner schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Noah Toth schoss und traf in Spielminute 69 zum zweiten Mal. Die Freyburger nahmen aber nochmal Anlauf. Max Schirner schoss und traf in Minute 75 per Strafstoß. Gleichstand. Die Braunsbedraner konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Adewale Odufuye traf in Spielminute 82. Spielstand 4:3 für den SV Braunsbedra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 25

In der 90. Minute gelang es Dmytro Zinchenko, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:3 auszubauen (90.). In Spielminute 96 handelte sich der FC RSK Freyburg noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – FC RSK Freyburg

SV Braunsbedra: Ochse – Hassel, Voigt, Glaubitz, Berndt, Schulze, Richter, Reifarth (83. Fomba), Toth (90. Tischler), (59. Odufuye), Zinchenko (90. Necke)

FC RSK Freyburg: Madeja – Gottschalk (74. Schied), Schulz, Alalo, Mohrmann, Schirner, Lehwald (51. Kolata), Kaiser (25. Dos Prazeres Pires), Eisenhut (63. Bartel), Alalo, Weise

Tore: 0:1 Felix Kaiser (10.), 1:1 Kai Roman Richter (13.), 2:1 Noah Toth (47.), 2:2 Philipp Kolata (59.), 3:2 Noah Toth (69.), 3:3 Max Schirner (75.), 4:3 Adewale Odufuye (82.), 5:3 Dmytro Zinchenko (90.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Laurence Steffen, Karsten Bukvic; Zuschauer: 146