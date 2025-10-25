Dem SV Kelbra gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 mit 3:0 (0:0) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Kelbra/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 40 Besuchern auf dem Sportplatz Kelbra geboten. Die Kelbraer setzten sich souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Jaroslav Shpikula (SV Kelbra) netzte in der 9. Minute der zweiten Halbzeit (54.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Illia Nosov den Ball ins Netz (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

SV Kelbra liegt in Minute 65 2:0 vorn

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Pause, als Luca Connor Matschulat den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (79.). Damit war der Erfolg der Kelbraer entschieden. In Spielminute 80 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Kelbra: Mykhailov – Matschulat (90. Neumann), Rybak, Nosov, Barthel, Eßrich (82. Bornkessel), Shpikula, Eis, Khudyi, Gurniak, Tagishi (71. Hegenbart)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Rothhoff, Kräuter, Schell (59. Ghebregergis), Köhler, Drischmann, Dos Prazeres Pires, Ullmann, Kopp, Kopp, Kowol

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (54.), 2:0 Illia Nosov (65.), 3:0 Luca Connor Matschulat (79.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Philip Müller, Sander Hahnwald; Zuschauer: 40