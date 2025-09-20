Der SV Kelbra sicherte sich am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 3:2 (2:1)-Erfolg gegen den TSV Großkorbetha.

Kelbra/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der SV Kelbra und der TSV Großkorbetha am Samstag 3:2 (2:1) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Maximiliano Exequiel Conde für Kelbra traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Nazar Rybak den Ball ins Netz.

Minute 18: SV Kelbra liegt mit 2:0 vorne

Tor Nummer drei schoss Franz Friedrich Knothe für Großkorbetha (22.). Es blieb spannend. Eric Okapal traf für Kelbra (49). Spielstand 3:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

In Minute 71 fiel der finale Treffer der Partie. 26 Minuten nach Anpfiff gelang es Knothe, den Ball erneut ins Netz zu befördern (71.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Kelbra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – TSV Großkorbetha

SV Kelbra: Mykhailov – Gurniak, Okapal (83. Hegenbart), Eis, Shpikula, Conde (90. Steinberg), Tagishi, Rybak, Barthel, Nosov (75. Khudyi), Matschulat

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Knothe, Schneider, Knothe, Berbig (65. Binneböse), Hoppen, Pschribülla (83. Bader), Hartmann, Lieb, Reinschmied, Küster

Tore: 1:0 Maximiliano Exequiel Conde (1.), 2:0 Nazar Rybak (18.), 2:1 Franz Friedrich Knothe (22.), 3:1 Eric Okapal (49.), 3:2 Franz Friedrich Knothe (71.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Heinz Malsch, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 55