Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 6-Partie gegen den SSC Weißenfels II mit 0:2 (0:0).

Weißenfels/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Jan Freudenberg. Der Trainer von Weißenfels musste sein Team bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits gut in Gange, als Phillip Kopp für Weißenfels traf und in Minute 61 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 liegt 0:2 im Rückstand – Minute 66

Unmittelbar darauf gelang es Brian Olajide, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 zu festigen (66.). In Spielminute 89 handelte sich der SSC Weißenfels II noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser sind dennoch auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SSC Weißenfels II

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Freudenberg, Köhler (46. Brendel), Schell, Dos Prazeres Pires (63. Ghebregergis), F. Kopp, Kräuter (69. L. Schmidt), Rothhoff, Kowol (69. Drischmann), Krämer, L. Kopp

SSC Weißenfels II: Magul – Hauer (71. Roy), Barnickel, Schumann, Scheiding, Olajide (79. Karl), Ducke (65. Petrick), Kopp, Beyer (85. Maas), Kresse (46. Scherbaum), Thormann

Tore: 0:1 Phillip Kopp (61.), 0:2 Brian Olajide (66.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steven-Henry Burkhardt; Zuschauer: 99