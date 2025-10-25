Dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den VfB 1906 Sangerhausen II mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 25 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Weißenfels/MTU. Die 25 Besucher auf dem Sportplatz Wengelsdorf haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser schlugen die Gäste aus Sangerhausen mit 2:0 (1:0) souverän.

Hussein Elmi (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Doppelpack von Hussein Elmi bringt SV Wacker 1919 Wengelsdorf 2:0 in Führung – Minute 73

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen II steckte einmal Gelb ein. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Ronald Geipel.

Das finale Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Pause, als Elmi den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (73.). Damit war der Sieg der Weißenfelser entschieden. In Spielminute 92 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Goltz (73. Wolf), Hähnel, Marschhausen, Hempel, Beier, Zimmermann, Lewinski, Erovic, Elmi, Woithe

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Fuhrmann (60. Gümül), Dietze, Stöhr, Schröter (60. Kamprath), Yadlos (46. Schneider), Buchhorn, Grüllmeyer (76. Grübner), Baum, Eisler, Lange

Tore: 1:0 Hussein Elmi (30.), 2:0 Hussein Elmi (73.); Zuschauer: 25