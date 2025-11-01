Fußball-Landesklasse 6: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber VfB Oberröblingen vor 284 Zuschauern gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal mit einem überragenden 7:1 (3:0) durch.

Sangerhausen/MTU. Die Sangerhauser haben am Samstag dem Kontrahenten aus Gonnatal souveräne sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:1 (3:0) gingen sie vom Platz.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Paul Wanski das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Florian Cepa den Ball ins Netz (22.).

Minute 22: VfB Oberröblingen mit 2:0 Vorsprung

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Marius Herrmann musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Lennart Ryan Kummer konnte in Minute 45 einnetzen und Lenzewski legte in Minute 61 nach. Es lief nicht gut für den TSV Kickers 66 Gonnatal. In Minute 62 gelang es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Sangerhauser zu retten, das Match war jedoch verloren. Michael Koch traf für Oberröblingen in Minute 70 und Leon Connor Ernst in Minute 77. Spielstand 6:1 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Mika Altenburg den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:1 verfestigte (87.). Damit war der Triumph der Sangerhauser gesichert. Der VfB Oberröblingen sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB Oberröblingen: Beek – Leich (46. Meißner), Pulz (63. Wenske), Wanski, Koch, Rühlke (75. Ernst), Franke (73. G. Altenburg), Michael, Kummer, Cepa (70. M. Altenburg), Strese

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Steyer, Stüber (56. Dittmann), Säcker, Froeschen (46. Kurotschkin), Lenzewski, Omnitz, Franke, Siebenhüner (80. Hagene), Goldberg (56. Hoffmann), Leich (65. Ditscher)

Tore: 1:0 Paul Wanski (10.), 2:0 Florian Cepa (22.), 3:0 Lennart Ryan Kummer (45.), 4:0 Paul Wanski (61.), 4:1 Kevin Lenzewski (62.), 5:1 Michael Koch (70.), 6:1 Leon Connor Ernst (77.), 7:1 Mika Altenburg (87.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Simon Odenthal; Zuschauer: 284