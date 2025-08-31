Der VfB 1906 Sangerhausen II sicherte sich am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 2:1 (1:1)-Erfolg gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal.

Sangerhausen/MTU. Am Sonntag haben sich der VfB 1906 Sangerhausen II und der TSV Kickers 66 Gonnatal ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:1).

Demir Mehmet Gümül (VfB 1906 Sangerhausen II) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen II steckte einmal Gelb ein (12.). Gonnatal konterte in der 43. Minute. Der Torschütze war Kevin Omnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

43. Minute VfB 1906 Sangerhausen II und TSV Kickers 66 Gonnatal im Gleichstand – 1:1

Das Spiel nahm einen bitteren Verlauf für die Gäste. In Minute 58 lenkte Christian Stüber den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte Sangerhausen unfreiwillig den Sieg. Die Gäste beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Fuhrmann, Reiber, Hetke, Eisler (90. Grübner), Buchhorn, Roßner, Dietze, Baum, Yadlos (90. Franke), Gümül (75. Heinze)

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Leich, Töpfer (79. Lenzewski), Ditscher, Stüber (67. Hagene), Siebenhüner (38. Franke), Säcker, Gaensewich (59. Hoffmann), Paper, Omnitz, Goldberg

Tore: 1:0 Demir Mehmet Gümül (9.), 1:1 Kevin Omnitz (43.), 2:1 Christian Stüber (58.); Schiedsrichter: Maik Wiezoreck (Halle); Assistenten: Justin Ermisch, Steve Kossin; Zuschauer: 175