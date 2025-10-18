Dem VfB 1906 Sangerhausen II gelang es am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den BSC 99 Laucha mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 26 Zuschauer waren live dabei.

Sangerhausen/MTU. Die 26 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten die Gäste aus Laucha mit 4:1 (2:1) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Tom Hetke für Sangerhausen traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Alexander Saal (8.) erzielt wurde.

VfB 1906 Sangerhausen II und BSC 99 Laucha – 1:1 in Minute 8

Christoph Eisler traf für Sangerhausen gleich mehrmals in Minute 11 und 54. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

In Minute 61 fiel der finale Treffer der Partie. 16 Minuten nach der Pause gelang es Marius Grüllmeyer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu festigen (61.). In Spielminute 80 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen II noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – BSC 99 Laucha

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – J. Stöhr, Dietze (89. Grübner), Hetke, Fuhrmann, F. Stöhr (77. Roßner), Grüllmeyer (88. Franke), Eisler, Olbricht (58. Gümül), Yadlos (88. Schneider), Schröter

BSC 99 Laucha: Stollberg (18. Schaer) – Keidel, Hahnemann (75. Schmidt), Schneller, Riesen, Schumann, Saal, Mohs (60. Handt), Porse, Krentz, Bothe

Tore: 1:0 Tom Hetke (5.), 1:1 Alexander Saal (8.), 2:1 Christoph Eisler (11.), 3:1 Christoph Eisler (54.), 4:1 Marius Grüllmeyer (61.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Andreas Kräbel; Zuschauer: 26