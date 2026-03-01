Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I erreichte der Heimverein SG Blau-Weiß Neuenhofe gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Neuenhofe/MTU. Mit einem Unentschieden sind die SG Blau-Weiß Neuenhofe und der TuS Schwarz-Weiß Bismark am Sonntag vom Platz gegangen. 45 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz.

Felix Pätz (SG Blau-Weiß Neuenhofe) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Neuenhofe

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

53. Minute SG Blau-Weiß Neuenhofe und TuS Schwarz-Weiß Bismark im Gleichstand – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe kassierte einmal Gelb. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marko Kapahnke.

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der rettende Treffer für den TuS Schwarz-Weiß Bismark. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Jonas Kapahnke (Bismark) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bismark erreichen (53.). In Spielminute 92 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Neuenhofe – TuS Schwarz-Weiß Bismark

SG Blau-Weiß Neuenhofe: Klimmeck – Aleithe, L. Tamm, Natho, Stärke, Hasler, Pätz (61. L. Tamm), Anders, Riecke, Rüter, Ulrich

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Kalbe, Sonnenberg, Seeger, Paschke, Schulze, Kapahnke, Storbeck, Michelsen, Pietsch, Buchholz

Tore: 1:0 Felix Pätz (8.), 1:1 Jonas Kapahnke (53.); Schiedsrichter: Paul van der Velde (Meitzendorf); Zuschauer: 45