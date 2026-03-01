Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I erzielte der Gastgeber SG Blau-Weiß Neuenhofe gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Neuenhofe/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SG Blau-Weiß Neuenhofe und TuS Schwarz-Weiß Bismark ist gleichauf geendet.

Gleich nach Spielstart schoss Felix Pätz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Neuenhofe

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe musste einmal Gelb hinnehmen. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marko Kapahnke.

Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der rettende Treffer für den TuS Schwarz-Weiß Bismark, als Jonas Kapahnke den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Bismarker Team errang (53.). In Spielminute 92 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Neuenhofe – TuS Schwarz-Weiß Bismark

SG Blau-Weiß Neuenhofe: Klimmeck – Natho, Pätz (61. L. Tamm), L. Tamm, Ulrich, Hasler, Stärke, Rüter, Aleithe, Riecke, Anders

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Buchholz, Sonnenberg, Kapahnke, Pietsch, Kalbe, Schulze, Seeger, Storbeck, Paschke, Michelsen

Tore: 1:0 Felix Pätz (8.), 1:1 Jonas Kapahnke (53.); Schiedsrichter: Paul van der Velde (Meitzendorf); Zuschauer: 45