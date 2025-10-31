Am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III konnte sich der SV Blau-Rot Pratau U19 vor 40 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen die NSG Waldersee/Mildensee freuen.

Wittenberg/MTU. Im Spiel zwischen Pratau und Waldersee/Mildensee am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (1:1)-Erfolg für das Team aus Pratau.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Jeremy Gladosch das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Mohammad Kalboun (31.) erzielt wurde.

Unentschieden. Prataus Majd Alnazzal konnte seinem Team in Minute 85 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 7

Schon fünf Spielminuten darauf konnte Alnazzal (Pratau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 verließen die Wittenberger den Platz als Sieger. In Spielminute 91 handelte sich der SV Blau-Rot Pratau U19 noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Rot Pratau U19 sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – NSG Waldersee/Mildensee

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Alnazzal, Mustafa, Al Falougi, Almaao, Pötzsch, Küpper, Kruse, Trenkhorst (26. Hilgenhof), Kalboun, Abendroth

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Gladosch, Klausner, Meiling, Rintelmann (46. Richter), Schmidt, Kern, Rücker, Rudolph, Wünsche (71. Kuster), Presche

Tore: 0:1 Jeremy Gladosch (30.), 1:1 Mohammad Kalboun (31.), 2:1 Majd Alnazzal (85.), 3:1 Majd Alnazzal (90.); Schiedsrichter: Ben Szczegula (Zahna-Elster); Zuschauer: 40