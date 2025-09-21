Kantersieg für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen die SG Handwerk Magdeburg einfahren. Vor 32 Zuschauern gewann das Team 6:0 (1:0).

Magdeburg/MTU. Sechsmal hat der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Sonntag gegen die Rivalen aus Magdeburg eingenetzt. 6:0 (1:0) für die Magdeburger.

Mark David Purkert (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Handwerk Magdeburg steckte einmal Gelb ein (31.). Das zweite Tor konnten die Magdeburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Pascal Zarek den Ball ins Netz.

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt in Minute 58 2:0 in Führung

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Die SG Handwerk Magdeburg musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Rajab Osman traf in Minute 67, Lehng Hejhemo in Minute 74 und Rajab Osman in Minute 79. Spielstand 5:0 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Osman (Magdeburg-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 6:0 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SG Handwerk Magdeburg

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kello – Lange, Purkert, Aloso, Thiele, Schlicht, Zarek, Haegebarth, Von Tycowicz (46. Abd Almoti), Alamie (46. Osman), Hejhemo (74. Abdulkarim)

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Khalaf, Bode, Kuster (63. Matz), Traore, Voigt (63. Solomon), Alabdullah, Wilke, Bajaha, Franke, Hübenthal

Tore: 1:0 Mark David Purkert (8.), 2:0 Pascal Zarek (58.), 3:0 Rajab Osman (67.), 4:0 Lehng Hejhemo (74.), 5:0 Rajab Osman (79.), 6:0 Rajab Osman (89.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Zuschauer: 32